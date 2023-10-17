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Тривалий Covid може викликати проблеми з пам'яттю та концентрацією уваги - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Дослідження тривалого Covid виявило нові дані щодо наслідків враження людини вірусом. Covid може викликати складні біологічні реакції по всьому організму людини. Вони своєю чергою призводять до неврологічних симптомів, серед яких - погана концентрація і проблеми з пам’яттю. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Тривалий Covid може викликати проблеми з пам'яттю та концентрацією уваги - дослідження

Деталі

На сьогодні медики визначають понад 200 симптомів, що пов’язані із тривалим захворюванням Covid — загальним терміном, що застосовується до часто виснажливих проблем зі здоров’ям, які, за оцінками, вражають не менш ніж 10% людей, які перенесли Covid-19.

Вірусні залишки в шлунково-кишковому тракті у частини пацієнтів, які тривалий час хворіють на Covid, можуть спричиняти хронічне запалення. Воно ж порушує роботу ключової хімічної речовини, яка бере участь у нервовій діяльності, функціонуванні мозку та пам'яті, повідомляють дослідники з Університету Пенсильванії.

За їхніми словами, отримані дані пояснюють погану концентрацію уваги, проблеми з пам'яттю та інші нейрокогнітивні симптоми при тривалому перебігу хвороби.

Дослідники зосередилися також на питаннях причин і наслідків виснаження серотоніну.

«Той факт, що ми бачимо дисрегуляцію серотоніну в деяких людей із тривалим Covid, потенційно може пояснити, чому існує такий широкий спектр симптомів — від туману мозку та настрою до проблем зі сном і шлункового розладу», — пояснює Крістоф Таїсс, доцент кафедри мікробіології в Пенсійському інституті імунології у Філадельфії.

Наразі вчені продовжують вивчати, скільки саме людей, які заражені вірусом Covid, страждають від цього каскаду реакцій. Вчені також ставлять мету виявити потенційні методи лікування.

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