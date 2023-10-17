Тривалий Covid може викликати проблеми з пам'яттю та концентрацією уваги - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Дослідження тривалого Covid виявило нові дані щодо наслідків враження людини вірусом. Covid може викликати складні біологічні реакції по всьому організму людини. Вони своєю чергою призводять до неврологічних симптомів, серед яких - погана концентрація і проблеми з пам’яттю. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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На сьогодні медики визначають понад 200 симптомів, що пов’язані із тривалим захворюванням Covid — загальним терміном, що застосовується до часто виснажливих проблем зі здоров’ям, які, за оцінками, вражають не менш ніж 10% людей, які перенесли Covid-19.
Вірусні залишки в шлунково-кишковому тракті у частини пацієнтів, які тривалий час хворіють на Covid, можуть спричиняти хронічне запалення. Воно ж порушує роботу ключової хімічної речовини, яка бере участь у нервовій діяльності, функціонуванні мозку та пам'яті, повідомляють дослідники з Університету Пенсильванії.
За їхніми словами, отримані дані пояснюють погану концентрацію уваги, проблеми з пам'яттю та інші нейрокогнітивні симптоми при тривалому перебігу хвороби.
Дослідники зосередилися також на питаннях причин і наслідків виснаження серотоніну.
«Той факт, що ми бачимо дисрегуляцію серотоніну в деяких людей із тривалим Covid, потенційно може пояснити, чому існує такий широкий спектр симптомів — від туману мозку та настрою до проблем зі сном і шлункового розладу», — пояснює Крістоф Таїсс, доцент кафедри мікробіології в Пенсійському інституті імунології у Філадельфії.
Наразі вчені продовжують вивчати, скільки саме людей, які заражені вірусом Covid, страждають від цього каскаду реакцій. Вчені також ставлять мету виявити потенційні методи лікування.
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