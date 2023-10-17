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В Україні виявлено 10 випадків підвиду штаму COVID-19 "Еріс"

Київ • УНН

 • 802067 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В Україні виявлено 10 випадків підвиду штаму COVID-19 "Омікрон" - "Еріс" - у 6 областях. Про це журналісту УНН повідомили в МОЗ.

В Україні виявлено 10 випадків підвиду штаму COVID-19 "Еріс"

Цитата

"Наразі на території України методом секвенування виявлено 10 випадків підвиду штаму COVID-19 - «Еріс». А саме в 6 областях: Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька областях", - повідомили в МОЗ.

Повідомляється, що симптоми «Ерісу» такі ж, як і при інших відомих штамах COVID-19. Це біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка.

Також в МОЗ зазначили, що «Еріс» - це варіант штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Омікрон», який викликає захворювання COVID-19.

"Наразі на території України циркулює близько 14 різних штамів вірусу довкола «Омікрону». У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб відбирають зразки, щоб досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають. Секвенування дозволяє відстежувати наявні штами та характер мутацій, які виникають - для вживання оперативних заходів в разі збільшення випадків захворюваності восени і взимку", - розповіли в МОЗ.

Як повідомляється, у період з 2 по 8 жовтня зареєстровано 5 186 випадків захворювання на COVID-19, 18 — летальних, серед людей старше 30 років.

Доповнення

У вересні повідомлялося, що в Україні циркулює понад 16 підтипів штаму "Омікрон".

Нащодавно новий різновид штаму COVID-19 "Омікрон" - "Еріс" - зафіксували на Сумщині.

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