В Україні циркулює понад 16 підтипів штаму "Омікрон"

Цитата

«У нас забезпечено систему молекулярного епідеміологічного нагляду – це означає, що з кожної області ми отримуємо певну кількість зразків, які секвенуємо, і виявляємо, який це конкретно штам, підвид. На сьогодні на території України циркулює понад 16 різних підтипів, всі вони відносяться до штаму "Омікрон"», - розповів Кузін.

Також Кузін повідомив, що станом на сьогодні в Україні нового штаму COVID-19 "Пірола" немає.

«Станом на сьогодні не було зареєстровано жодного підтвердженого випадку, який відносився конкретно до штаму "Пірола". Але ми розуміємо, що це лише питання часу, тому що Європа вже фіксує доволі швидке поширення цього штаму та швидке заміщення цим новим штамом всіх інших під типів "Омікрону"», - зазначив Кузін.

Доповнення

Учені досліджують новий штам COVID-19 BA.2.86, також відомий як "Пірола", оскільки він має 36 мутацій, які відрізняють його від домінуючого в цей час варіанту XBB.1.5. Вірус здатен інфікувати повторно та вражати вакцинованих.