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В Украине циркулирует более 16 подтипов штамма "Омикрон"

В Украине циркулирует более 16 подтипов штамма "Омикрон"

Киев • УНН

 • 512870 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Украине циркулирует более 16 различных подтипов штамма коронавируса "Омикрон". Сейчас нового штамма COVID-19 "Пирола" не зафиксировано. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Цитата

«У нас обеспечена система молекулярного эпидемиологического надзора – это означает, что из каждой области мы получаем определенное количество образцов, которые секвенируем, и выявляем, какой это конкретно штамм, подвид. На сегодня на территории Украины циркулирует более 16 различных подтипов, все они относятся к штамму "Омикрон"», - рассказал Кузин.

Также Кузин сообщил, что по состоянию на сегодня в Украине нового штамма COVID-19 "Пирола" нет.

«По состоянию на сегодня не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая, который относился конкретно к штамму "Пирола". Но мы понимаем, что это лишь вопрос времени, потому что Европа уже фиксирует довольно быстрое распространение этого штамма и быстрое замещение этим новым штаммом всех других под типов "Омикрона"», - отметил Кузин.

Дополнение

Ученые исследуют новый штамм COVID-19 BA.2.86, также известный как "Пирола", поскольку он имеет 36 мутаций, которые отличают его от доминирующего в настоящее время варианта XBB.1.5. Вирус способен инфицировать повторно и поражать вакцинированных.

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