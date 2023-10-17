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В Украине выявлено 10 случаев подвида штамма COVID-19 "Эрис"

Киев • УНН

 • 802065 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Украине выявлено 10 случаев подвида штамма COVID-19 "Омикрон" – "Эрис" – в 6 областях. Об этом журналисту УНН сообщили в Минздраве.

В Украине выявлено 10 случаев подвида штамма COVID-19 "Эрис"

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"В настоящее время на территории Украины методом секвенирования выявлено 10 случаев подвида штамма COVID-19 - "Эрис". А именно в 6 областях: Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая областях", - сообщили в Минздраве.

Сообщается, что симптомы "Эриса" такие же, как и при других известных штаммах COVID-19. Это боль в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль, лихорадка.

Также в Минздраве отметили, что «Эрис» – это вариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон», вызывающий заболевание COVID-19.

"В настоящее время на территории Украины циркулирует около 14 различных штаммов вируса вокруг «Омикрона». В каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней отбирают образцы, чтобы исследовать штаммы и изучать возникающие мутации. Секвенирование позволяет отслеживать имеющиеся штаммы и характер мутаций, которые возникают для принятия оперативных мер в случае увеличения случаев заболеваемости осенью и зимой", - рассказали в Минздраве.

Как сообщается, в период со 2 по 8 октября зарегистрировано 5 186 случаев заболевания COVID-19, 18 — летальных, среди людей старше 30 лет.

Дополнение

В сентябре сообщалось, что в Украине циркулирует более 16 подтипов штамма "Омикрон".

Недавно новый вид штамма COVID-19 "Омикрон" - "Эрис" - зафиксировали в Сумской области.

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