Грипом та ГРВІ протягом епідсезону перехворіло на третину більше українців, ніж торік
Київ • УНН
В епідемічному сезоні 2023-2024 років з 2 жовтня по 3 березня на грип та ГРВІ, включаючи COVID-19, перехворіли 3,4 мільйона людей (9,6% населення України), що на 32,3% більше, ніж у попередньому сезоні, а померли від цих хвороб 854 людини.
Грипом та ГРВІ протягом епідемічного сезону, з 2 жовтня 2023 року по 3 березня 2024-го, перехоріло 9,6% населення України, або 3,4 млн людей, що та третину більше, ніж роком раніше, при цьому від грипу та ГРВІ, у тому числі COVID-19, померли 854 людини, свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.
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"Протягом епідемічного сезону, з 2 жовтня 2023 року по 3 березня 2024-го, на ГРВІ перехворіли 3 443 811 осіб (9,6% населення країни), що на 32,3% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років", - повідомили у ЦГЗ.
Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, виявлено 145 516 (4,2%) випадків захворювання на COVID-19.
"З початку сезону від ускладнень грипу померли 59 дорослих і двоє дітей. Внаслідок COVID-19 померли 793 людини, зокрема чотири дитини", - зазначили у ЦГЗ.
Наразі захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), зокрема COVID-19 і грип, як повідомляється, продовжує знижуватися. Показники на 10,6% менше епідемічного порога в Україні.
Із 26 лютого до 3 березня на грип, COVID-19 та інші ГРВІ захворіла 155 381 людина, зокрема 88 364 дитини. Було госпіталізовано 2 022 дорослих і 2 560 дітей.
Минулого тижня внаслідок ускладнень грипу померли троє дорослих, у двох із них одночасно виявили віруси грипу і SARS-CoV-2. Померлі не вакцинувалися проти грипу у цьому сезоні.
Віруси SARS-CoV-2 за минулий тиждень виявили у 1 797 людей, зокрема у 195 дітей. До лікарень потрапили 550 дорослих і 87 дітей, одна дитина потрапила у реанімацію. 30 людей з позитивним результатом тесту на COVID-19 померли. Усі померлі не мали щеплень проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців.
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