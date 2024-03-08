Грипом та ГРВІ протягом епідсезону перехворіло на третину більше українців, ніж торік

В епідемічному сезоні 2023-2024 років з 2 жовтня по 3 березня на грип та ГРВІ, включаючи COVID-19, перехворіли 3,4 мільйона людей (9,6% населення України), що на 32,3% більше, ніж у попередньому сезоні, а померли від цих хвороб 854 людини.