TMZ: Сооснователь Microsoft Пол Аллен умер от септического шока

Согласно данным портала, смерть соучредителя Microsoft была зафиксирована 15 октября в 12:35 по времени Западного побережья США. Тело осматривали врачи медицинского центра Сиэтла (штат Вашингтон).

Аллен основал Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году. После того, как у него впервые диагностировали раковое заболевание, Аллен был вынужден уйти из компании. Он сохранил контроль над большим пакетом акций корпорации и продолжал заниматься активной общественной деятельностью. Пол Аллен регулярно выделял деньги на благотворительные программы, спонсировал научные исследования и основал Музей научной фантастики в Сиэтле.

Как ранее информировал УНН, в опубликованном в марте этого года список миллиардеров Forbes бизнесмен занимал сорок четвёртом место с состоянием около 20,5 млрд долларов.