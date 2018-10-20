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TMZ: Сооснователь Microsoft Пол Аллен умер от септического шока

TMZ: Сооснователь Microsoft Пол Аллен умер от септического шока

Киев  •  УНН

 • 9312 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Причиной смерти одного из основателей компании Microsoft Пола Аллена стал септический шок и подавление иммунитета как результат одной из форм лимфомы. Об этом сообщил в пятницу новостной портал TMZ со ссылкой на вывод, что фигурирует в свидетельстве о смерти Аллена, передает УНН.

Согласно данным портала, смерть соучредителя Microsoft была зафиксирована 15 октября в 12:35 по времени Западного побережья США. Тело осматривали врачи медицинского центра Сиэтла (штат Вашингтон).

Аллен основал Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году. После того, как у него впервые диагностировали раковое заболевание, Аллен был вынужден уйти из компании. Он сохранил контроль над большим пакетом акций корпорации и продолжал заниматься активной общественной деятельностью. Пол Аллен регулярно выделял деньги на благотворительные программы, спонсировал научные исследования и основал Музей научной фантастики в Сиэтле.

Как ранее информировал УНН, в опубликованном в марте этого года список миллиардеров Forbes бизнесмен занимал сорок четвёртом место с состоянием около 20,5 млрд долларов.

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