Помер один із засновників Microsoft Пол Аллен

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У США на 66-му році життя помер підприємець Пол Аллен, йдеться в прес-релізі заснованої ним компанії Vulcan Inc. У 1975-му році він разом з Біллом Гейтсом заснував корпорацію Microsoft, повідомляє УНН з посиланням також на телеканал CNBC.