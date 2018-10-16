Помер один із засновників Microsoft Пол Аллен
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У США на 66-му році життя помер підприємець Пол Аллен, йдеться в прес-релізі заснованої ним компанії Vulcan Inc. У 1975-му році він разом з Біллом Гейтсом заснував корпорацію Microsoft, повідомляє УНН з посиланням також на телеканал CNBC.
“З глибоким жалем ми повідомляємо про смерть нашого засновника Пола Аллена, співзасновника Microsoft... Пан Аллен помер в понеділок вдень, 15 жовтня 2018 року, від ускладнень неходжкінської лімфоми в Сіетлі”, — йдеться в заяві компанії.
“Всі ми, хто мав честь працювати з Полом, сьогодні відчувають невимовну втрату. Він володів чудовим інтелектом і пристрастю вирішувати одні з найскладніших проблем в світі, вірою в творче мислення і нові підходи”, — прокоментував смерть Аллена гендиректор Vulcan Inc Білл Хілф.
Forbes оцінював статки Аллена в 20,3 млрд доларів. Це ставило бізнесмена на 44-е місце в списку найбагатших людей планети і на 18-е місце в списку найбагатших американців.