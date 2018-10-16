Умер один из основателей Microsoft Пол Аллен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В США на 66-м году жизни скончался предприниматель Пол Аллен, говорится в пресс-релизе основанной им компании Vulcan Inc. В 1975 году он вместе с Биллом Гейтсом основал корпорацию Microsoft, сообщает УНН со ссылкой также на телеканал CNBC.
"С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти нашего основателя Пола Аллена, соучредителя Microsoft... Господин Аллен умер в понедельник днем, 15 октября 2018 года, от осложнений неходжкинской лимфомы в Сиэтле“, — говорится в заявлении компании.
“Все мы, кто имел честь работать с Полом, сегодня ощущают невыразимую потерю. Он обладал замечательным интеллектом и страстью решать одни из самых сложных проблем в мире, верой в творческое мышление и новые подходы”, — прокомментировал смерть Аллена гендиректор Vulcan Inc Билл Хилф.
Forbes оценивал состояние Аллена в 20,3 млрд долларов. Это ставило бизнесмена на 44-е месте в списке богатейших людей планеты и на 18-е место в списке богатейших американцев.