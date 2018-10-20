TMZ: Співзасновник Microsoft Пол Аллен помер від септичного шоку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Причиною смерті одного зі засновників компанії Microsoft Пола Аллена став септичний шок і придушення імунітету як результат однієї із форм лімфоми. Про це повідомив у п’ятницю новинний портал TMZ із посиланням на висновок, що фігурує в свідоцтві про смерть Аллена, передає УНН.
Згідно з даними порталу, смерть співзасновника Microsoft була зафіксована 15 жовтня в 12:35 за часом Західного узбережжя США. Тіло оглядали лікарі медичного центру Сіетла (штат Вашингтон).
Аллен заснував Microsoft разом із Біллом Гейтсом у 1975 році. Після того, як у нього вперше діагностували ракове захворювання, Аллен був змушений піти із компанії. Він зберіг контроль над великим пакетом акцій корпорації і продовжував займатися активною громадською діяльністю. Пол Аллен регулярно виділяв гроші на благодійні програми, спонсорував наукові дослідження і заснував Музей наукової фантастики у Сіетлі.
Як раніше інформував УНН, в опублікованому в березні цього року списку мільярдерів Forbes бізнесмен займав 44-е місце зі статком близько 20,5 млрд доларів.