TMZ: Співзасновник Microsoft Пол Аллен помер від септичного шоку

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Причиною смерті одного зі засновників компанії Microsoft Пола Аллена став септичний шок і придушення імунітету як результат однієї із форм лімфоми. Про це повідомив у п’ятницю новинний портал TMZ із посиланням на висновок, що фігурує в свідоцтві про смерть Аллена, передає УНН.