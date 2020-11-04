Ткаченко порекомендовал прочитать книгу о Василе Стусе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Министерство рекомендует книгу о "Деле Василя Стуса", а он призывает к ее прочтению. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Получил дополнительную печать тиража книги о "Деле Василя Стуса" и сразу отправляю экземпляры в библиотеки. Как и обещал... МКИП рекомендует книгу, а я лично всесторонне призываю к ее прочтению. И, конечно же, победы издательству и автору в апелляционном суде", - написал глава Минкульта.
Он отметил, что в частности отправит экземпляры библиотекам из Киева, а также из Донецкой, Луганской, Николаевской, Полтавской, Херсонской, Черниговской, Одесской и Харьковской областей.
Напомним, в Офисе Президента Украины заявили, что приняли к сведению решение Дарницкого районного суда Киева по книге "Дело Василя Стуса". Этим решением суд обязал автора книги Вахтанга Кипиани удалить упоминания о тогдашнем адвокате Стуса, а ныне народном депутате от ОПЗЖ Викторе Медведчуке.