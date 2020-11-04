Ткаченко порекомендовал прочитать книгу о Василе Стусе

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 18191 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 44755 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 105375 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 83956 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 111698 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 89761 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97614 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102612 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101395 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101266 просмотра

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Ткаченко порекомендовал прочитать книгу о Василе Стусе

Ткаченко порекомендовал прочитать книгу о Василе Стусе

Киев  •  УНН

 • 11509 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Министерство рекомендует книгу о "Деле Василя Стуса", а он призывает к ее прочтению. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Получил дополнительную печать тиража книги о "Деле Василя Стуса" и сразу отправляю экземпляры в библиотеки. Как и обещал... МКИП рекомендует книгу, а я лично всесторонне призываю к ее прочтению. И, конечно же, победы издательству и автору в апелляционном суде", - написал глава Минкульта.

Он отметил, что в частности отправит экземпляры библиотекам из Киева, а также из Донецкой, Луганской, Николаевской, Полтавской, Херсонской, Черниговской, Одесской и Харьковской областей.

Напомним, в Офисе Президента Украины заявили, что приняли к сведению решение Дарницкого районного суда Киева по книге "Дело Василя Стуса". Этим решением суд обязал автора книги Вахтанга Кипиани удалить упоминания о тогдашнем адвокате Стуса, а ныне народном депутате от ОПЗЖ Викторе Медведчуке.

Украинские Национальные Новости

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