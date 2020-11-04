Ткаченко порекомендував прочитати книгу про Василя Стуса

"Отримав додрук накладу книги про "Справу Василя Стуса" і одразу відправляю примірники до бібліотек. Як і обіцяв… МКІП рекомендує книгу, а я особисто всебічно закликаю до її прочитання. І, звісно ж, перемоги видавництву та автору в апеляційному суді", - написав глава Мінкульту.

Він зазначив, що зокрема відправить примірники бібліотек з Києва, а також з Донецької, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Херсонської, Чернігівської, Одеської та Харківської областей.

Нагадаємо, в Офісі Президента України заявили, що взяли до відома рішення Дарницького районного суду Києва щодо книги "Справа Василя Стуса". Цим рішенням суд зобов’язав автора книги Вахтанга Кіпіані видалити згадки про тодішнього адвоката Стуса, а нині народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.