Неделя в Украине начнется без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Завтра днем и в ближайшие трое суток в западных, в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в западных, завтра днем и в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-12 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 10-17°, днем 23-29°, 29 мая в западных областях 19-24°.
Напомним, в воскресенье, 26 мая, на Левобережье, днем и местами в западных областях грозы.