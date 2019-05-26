Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У неділю, 26 травня, на Лівобережжі, вдень і місцями в західних областях грози. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 26 травня на Лівобережжі, вдень і місцями в західних областях грози”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, рятувальники попередили про підвищення рівнів води на річках, що спровокує небезпеку затоплень на заході України.