Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В воскресенье, 26 мая, на Левобережье, днем и местами в западных областях грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 26 мая на Левобережье, днем и местами в западных областях грозы", - говорится в сообщении.
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Напомним, спасатели предупредили о повышении уровней воды на реках, что спровоцирует опасность затоплений на западе Украины.