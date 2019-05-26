Тиждень в Україні розпочнеться без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Завтра вдень та у найближчі три доби в західних, в північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“У найближчі три доби в західних, завтра вдень і в північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-12 м/с", - йдеться у повідомленні.
Температура вночі 10-17°, вдень 23-29°, 29 травня у західних областях 19-24°.
Нагадаємо, у неділю, 26 травня, на Лівобережжі, вдень і місцями в західних областях грози.