Неделю продолжаются поиски пропавшего во время купания мужчины

"7 февраля на р. Стыр в г. Луцке продолжались поиски мужчины 1939 года, который исчез 31 января во время зимнего купания в реке", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве рыбак "дрейфовал" на льдине



К поискам пропавшего привлекалась группа водолазно-спасательных работ АРЗ СП в составе 6 человек (из них 3 водолазы) и 2 ед. техники (в том числе 1 плавсредство). Обследовано 1500 м2 дна реки и 6 км прибрежной полосы, пропавшего не найдены.

Напомним, с начала года на водоемах Украины погибло 29 человек, в том числе в месяце феврале - 10 человек.



