Неделю продолжаются поиски пропавшего во время купания мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В городе Луцк на р. Стыр уже неделю продолжаются поиски мужчины, пропавшего 31 января во время зимнего купания в реке. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"7 февраля на р. Стыр в г. Луцке продолжались поиски мужчины 1939 года, который исчез 31 января во время зимнего купания в реке", - говорится в сообщении.
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К поискам пропавшего привлекалась группа водолазно-спасательных работ АРЗ СП в составе 6 человек (из них 3 водолазы) и 2 ед. техники (в том числе 1 плавсредство). Обследовано 1500 м2 дна реки и 6 км прибрежной полосы, пропавшего не найдены.
Напомним, с начала года на водоемах Украины погибло 29 человек, в том числе в месяце феврале - 10 человек.