У Києві рибалка "дрейфував" на крижині

"7 лютого о 18:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, Труханів острів на крижині знаходиться рибалка", - йдеться у повідомленні.

Як виявилось, чоловік 1955 року знаходився на відстані 200 м від берега у воді. Рятувальники за допомогою човна та водолазного спорядження врятували рибалку, повідомили рятувальники.

Чоловіка передали працівникам медичної допомоги.

Нагадаємо, у Волинській області на крижині знайшли тіло дитини.