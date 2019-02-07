У Києві рибалка "дрейфував" на крижині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Києві рятувальники зняли з крижини рибалку, який "дрейфував" за 200 метрів від берега, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
"7 лютого о 18:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, Труханів острів на крижині знаходиться рибалка", - йдеться у повідомленні.
Як виявилось, чоловік 1955 року знаходився на відстані 200 м від берега у воді. Рятувальники за допомогою човна та водолазного спорядження врятували рибалку, повідомили рятувальники.
Чоловіка передали працівникам медичної допомоги.
Нагадаємо, у Волинській області на крижині знайшли тіло дитини.