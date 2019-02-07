В Киеве рыбак "дрейфовал" на льдине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Киеве спасатели сняли с льдины рыбака, который "дрейфовал" в 200 метрах от берега, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"7 февраля в 18:31 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на реке Днепр, Труханов остров на льдине находится рыбак", - говорится в сообщении.
Как оказалось, мужчина 1955 находился на расстоянии 200 м от берега в воде. Спасатели с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли рыбака, сообщили спасатели.
Мужчину передали работникам медицинской помощи.
Напомним, в Волынской области на льдине нашли тело ребенка.