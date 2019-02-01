У Волинській області на крижині знайшли тіло дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Волинській області на крижині, яка плила по річці Стир в м. Рожище, люди виявили тіло дитини, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
За інформацією ДСНС, повідомлення, що на крижині виявили тіло дитини, надійшло 1 лютого о 13:24.
"Рятувальники спустили на воду річки човен і о 14:00 приблизно за 1 кілометр від автомобільного мосту зняли з крижини тіло дитини", - йдеться у повідомленні.
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За словами медиків, дитина перебувала на кризі вже довгий час. Вдалось встановити, що це учень 1-го класу однієї з шкіл міста Рожище.
Обставини трагедії з’ясовуються правоохоронцями.
Нагадаємо, на Одещині рятувальники зняли з дрейфуючої крижини чотирьох дітей 2003-2007 років народження.