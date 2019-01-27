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Рятувальники зняли з дрейфуючої крижини чотирьох дітей

Рятувальники зняли з дрейфуючої крижини чотирьох дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. На Одещині рятувальники зняли з дрейфуючої крижини чотирьох дітей 2003-2007 років народження. Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"27 січня о 15:35 до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу м. Білгород-Дністровський на крижині, що дрейфує в акваторії Дністровського лиману на відстані близько 500 м. від берега, перебувають діти", - йдеться у повідомленні.

О 16:06 за допомогою гумового човна дітей доправили на берег.

Від ДСНС залучалося 3 чол. особового складу та 1 од. техніки.

Нагадаємо, правоохоронці на Херсонщині врятували підлітка, якого течією Дніпра віднесло на крижині аж на 2 кілометри.

Як повідомляв УНН, Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає українців не виходити на кригу.

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