В Волынской области на льдине нашли тело ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Волынской области на льдине, которая плыла по реке Стырь в г. Рожище, люди обнаружили тело ребенка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По информации ГСЧС, сообщение, что на льдине обнаружили тело ребенка, поступило 1 февраля в 13:24.
"Спасатели спустили на воду реки лодку и в 14:00 примерно за 1 километр от автомобильного моста сняли с льдины тело ребенка", - говорится в сообщении.
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По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время. Удалось установить, что это ученик 1-го класса одной из школ города Рожище.
Обстоятельства трагедии выясняются правоохранительными органами.
Напомним, в Одесской области спасатели сняли с дрейфующей льдины четырех детей 2003-2007 годов рождения.