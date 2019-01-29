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Двоє дітей провалились під кригу

Двоє дітей провалились під кригу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У Миколаївській області у місті Снігурівка на річці Інгулець троє дітей провались під криву і мало не потонули. Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області, передає УНН.

"27 січня на р. Інгулець м. Снігурівка дитячі забавки ледь не призвели до трагедії. Восьмирічний Данило, його десятирічна сестричка Аня та двоюрідний брат Андрій грались спочатку на березі, а потім вийшли на лід. Дівчинка кинула шапку брата вперед, але коли Данило побіг за нею, крига під ним проломилась і хлопчик опинився у крижаній воді. Злякавшись за меншого брата, Аня стрибнула за ним, щоб допомогти вибратись, Андрію ж крикнула бігти до ближніх будинків та кликати дорослих", - йдеться у повідомленні.

Дітей врятувала жінка, яка мешкає недалеко від водойми. Вона стрибнула в ополонку та один за одним витягла дітей.

"Далі на них чекала найближча сусідська хата, тепла ванна, сухий одяг і гарячий чай. Рятувальники та співробітники поліції викликали швидку медичну допомогу і дітей, для обстеження, доставили у лікарню. На щастя, здоров’ю братика та сестрички нічого не загрожувало і невдовзі батько забрав їх додому", - додали у відомстві.

Рятувальники вручили жінці подячний лист й висловили слова поваги за героїчний вчинок.

Як повідомляв УНН, на Одещині рятувальники зняли з дрейфуючої крижини чотирьох дітей 2003-2007 років народження.

Нагадаємо, рятувальники закликали українців не ризикувати життям, виходячи на кригу.

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