Двое детей провалились под лед
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Николаевской области в городе Снигиревка на реке Ингулец трое детей провались под лет и едва не утонули. Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области, передает УНН.
"27 января на р. Ингулец г. Снигиревка детские игры едва не привели к трагедии. Восьмилетний Даниил, его десятилетняя сестричка Аня и двоюродный брат Андрей играли сначала на берегу, а затем вышли на лед. Девочка бросила шапку брата вперед, но когда Даниил побежал за ней, лед под ним проломился и мальчик оказался в ледяной воде. Испугавшись за младшего брата, Аня прыгнула за ним, чтобы помочь выбраться, Андрею же крикнула бежать к ближним домов и звать взрослых", - говорится в сообщении.
Детей спасла женщина, которая живет недалеко от водоема. Она прыгнула в прорубь и один за другим вытащила детей.
"Далее их ждал ближайший соседский дом, теплая ванна, сухая одежда и горячий чай. Спасатели и сотрудники полиции вызвали скорую помощь и детей, для обследования доставили в больницу. К счастью, здоровью братика и сестрички ничего не угрожало и вскоре отец забрал их домой", - добавили в ведомстве.
Спасатели вручили женщине благодарственное письмо и выразили слова уважения за героический поступок.
Как сообщал УНН, в Одесской области спасатели сняли с дрейфующей льдины четырех детей 2003-2007 годов рождения.
Напомним, спасатели призвали украинцев не рисковать жизнью, выходя на лед.