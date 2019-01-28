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Українців закликали не виходити на тонку кригу

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Рятувальники закликали українців не ризикувати життям, виходячи на кригу, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

"З метою попередження нещасних випадків на замерзлих річках та озерах, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не виходити на тонку кригу, і застерегти від цього своїх дітей", - вказали у відомстві.

Завзятим рибалкам, як зазначається, також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду.

Нагадаємо, на високогiр'ї та у горах Закарпатської, Івано-Франківської областей утримується значна снiголавинна небезпека.

Українські Національні Новини

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