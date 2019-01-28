У Карпатах небезпека сходження лавин

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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У понеділок, 28 сiчня, на високогiр'ї та у горах Закарпатської, Івано-Франківської областей утримується значна снiголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, 28 сiчня на високогiр'ї та в горах Закарпатської, Івано-Франківської областей утримується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - повідомили у відомстві.

В гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.

Нагадаємо, українців попередили про туман та ожеледицю.

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