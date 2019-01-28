У Карпатах небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У понеділок, 28 сiчня, на високогiр'ї та у горах Закарпатської, Івано-Франківської областей утримується значна снiголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 28 сiчня на високогiр'ї та в горах Закарпатської, Івано-Франківської областей утримується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - повідомили у відомстві.
В гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.
Нагадаємо, українців попередили про туман та ожеледицю.