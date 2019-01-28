Українців попередили про туман та ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У понеділок, 28 січня, на дорогах ожеледиця, вранці на Правобережжі країни місцями туман, видимість 200-500 м. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"28 січня в Україні без опадів, лише у східних областях вночі сніг. Вночі та вранці на Правобережжі місцями туман. На дорогах ожеледиця", - вказали синоптики.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
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Температура вдень 2-7° морозу, на півночі Лівобережжя до 11° морозу, у південних, західних, Житомирській та Вінницькій областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 6° тепла.