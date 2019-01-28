Українців попередили про туман та ожеледицю

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23 березня, 12:58 • 168358 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 433700 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 424085 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 410615 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 415849 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 306009 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 253085 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 492616 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

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Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

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Київ • УНН

 • 8473 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У понеділок, 28 січня, на дорогах ожеледиця, вранці на Правобережжі країни місцями туман, видимість 200-500 м. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"28 січня в Україні без опадів, лише у східних областях вночі сніг. Вночі та вранці на Правобережжі місцями туман. На дорогах ожеледиця", - вказали синоптики.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Температура вдень 2-7° морозу, на півночі Лівобережжя до 11° морозу, у південних, західних, Житомирській та Вінницькій областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 6° тепла.

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