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Тиждень продовжуються пошуки зниклого під час купання чоловіка

Тиждень продовжуються пошуки зниклого під час купання чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. В м. Луцьк на р. Стир вже тиждень продовжуються пошуки чоловіка, який зник 31 січня під час зимового купання в річці. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

"7 лютого на р. Стир в м. Луцьку продовжувалися пошуки чоловіка 1939 року народження, який зник 31 січня під час зимового купання в річці", - йдеться у повідомленні.

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До пошуків зниклого залучалася група водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП у складі 6 осіб (з них 3 водолази) та 2 од. техніки (в тому числі 1 плавзасіб). Обстежено 1500 м2 дна річки та 6 км прибережної смуги, зниклого не знайдено.

Нагадаємо, з початку року на водоймах України загинуло 29 людей, зокрема в місяці лютому – 10 людей.

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