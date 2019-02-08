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З початку місяця на водоймах України загинуло 10 людей

З початку місяця на водоймах України загинуло 10 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. З початку року на водоймах України загинуло 29 людей, зокрема в місяці лютому – 10 людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

"Попри численні заклики рятувальників, навіть в умовах небезпечних перепадів температурних показників, громадяни продовжують відвідувати вкриті кригою водойми і, тим самим, наражати своє життя на небезпеку. Про наслідки такого ставлення до власної безпеки свідчить красномовна статистика: вже 29 людських життів забрала вода з початку 2019 року", - йдеться у повідомленні.

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Тож, рятувальники продовжують профілактичну роботу із населенням та патрулюють водойми по всій країні, аби попередити громадян про небезпеку виходу на лід та запобігти численним нещасним випадкам.

Рятувальники закликають громадян утриматись від прогулянок по тонкій кризі у період відлиги та зважати на гідрологічну ситуацію на водоймах країни.

Нагадаємо, у січні на водоймах в Україні загинули вже 19 людей.

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