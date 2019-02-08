С начала месяца на водоемах Украины погибло 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. С начала года на водоемах Украины погибло 29 человек, в том числе в месяце феврале - 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и, тем самым, подвергать свою жизнь опасности. О результатах такого отношения к собственной безопасности свидетельствует красноречивая статистика: уже 29 человеческих жизней унесла вода с начала 2019", - говорится в сообщении.
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Поэтому, спасатели продолжают профилактическую работу с населением и патрулируют водоемы по всей стране, чтобы предупредить граждан об опасности выхода на лед и предотвратить многочисленные несчастные случаи.
Спасатели призывают граждан воздержаться от прогулок по тонкому льду в период оттепели и учитывать гидрологическую ситуацию на водоемах страны.
Напомним, в январе на водоемах в Украине погибли уже 19 человек.