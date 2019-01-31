За перший місяць зими на водоймах загинули вже 19 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У січні на водоймах в Україні загинули вже 19 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Останнім часом, через постійно мінливу температуру, на річках та озерах утворюється нестійкий крижаний покрив, який має особливу небезпеку. Так, за перший місяць зими на водоймах країни вже загинуло 19 людей", - повідомили у ДСНС.
Зокрема, 29 січня на річці Дніпро в затоці Собаче гирло в Оболонському районі Києва, знайшли, витягли з води та передали поліції тіло чоловіка 1994 року народження, який потонув за невідомих обставин.
Рятувальники закликали українців не виходити на кригу у період відлиги.