За первый месяц зимы на водоемах погибли уже 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В январе на водоемах в Украине погибли уже 19 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В последнее время, из-за постоянно меняющейся температуры, на реках и озерах образуется неустойчивый ледяной покров, который имеет особую опасность. Так, за первый месяц зимы на водоемах страны уже погибли 19 человек", - сообщили в ГСЧС.
В частности, 29 января на реке Днепр в заливе Собачье устье в Оболонском районе Киева, нашли, вытащили из воды и передали полиции тело мужчины 1994 года рождения, который утонул при невыясненных обстоятельствах.
Спасатели призвали украинцев не выходить на лед в период оттепели.