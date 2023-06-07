"Тысячи оказались в ловушке затопления": Зеленский показал видео спасения животных на Херсонщине

Детали

“Тысячи и тысячи животных оказались в ловушке затопления после уничтожения россией дамбы и других сооружений Каховской ГЭС. Пока российское зло терроризирует и уничтожает все живое, мы делаем и будем делать все, чтобы спасти каждое живое создание”, — написал президент в Telegram.

Он обнародовал видео платформы "UNITED 24", на котором местные и волонтеры спасают животных из подтопленных районов Херсонщины, и напомнил, что быть человечным – это заботиться не только друг о друге, но и обо всех живых существах.

"Мы, украинцы, спасаем и защищаем жизнь", — подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Владелица зоопарка "Сказочная дубрава" в Новой Каховке Елена Навроцкая, сообщила, что некоторые животные из затопленного в результате российского подрыва ГЭС зоопарка выжили.