Затоплений зоопарк у Новій Каховці: деяким тваринам вдалось вижити
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Деякі тварини із затопленого внаслідок російського підриву ГЕС зоопарку "Казкова діброва" у Новій Каховці вижили. Про це повідомила власниця зоопарку Олена Навроцька у Facebook, пише УНН.
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"Деякі тварини не були на території Діброви, а перебували дома у Валі. Тому вони залишилися живі! Наш улюбленець папуга Вєня, білки-летяги, фретки, папуги, шиншили і морські свинки убереглися від потопу”,- написала власник зоопарку.
За її словами, раніше робітники зоопарку, знаходячись в шоковому стані, надали їй не зовсім точну інформацію.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що внаслідок підриву ГЕС в окупованій Новій Каховці був повністю підтоплений місцевий зоопарк "Казкова діброва". Тоді рух із захисту прав тварин UAnimals заявив, що врятуватися могли лише лебеді та качки.