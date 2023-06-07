Затопленный зоопарк в Новой Каховке: некоторым животным удалось выжить

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"Некоторые животные не были на территории Дубравы, а находились дома у Вали. Поэтому они остались живы! Наш любимец попугай Веня, белки-летяги, фретки, попугаи, шиншиллы и морские свинки убереглись от потопа”, - написала владелец зоопарка.

По ее словам, ранее рабочие зоопарка, находясь в шоковом состоянии, предоставили ей не совсем точную информацию.

Напомним

Ранее сообщалось, что вследствие подрыва ГЭС в оккупированной Новой Каховке был полностью подтоплен местный зоопарк "Сказочная дубрава". Тогда движение по защите прав животных UAnimals заявило, что спастись могли только лебеди и утки.



