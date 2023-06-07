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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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“Тисячі опинились у пастці затоплення”: Зеленський показав відео порятунку тварин на Херсонщині

Київ • УНН

 • 430690 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що після знищення росією дамби Каховської ГЕС тисячі тварин опинились у пастці затоплення, пише УНН.

“Тисячі опинились у пастці затоплення”: Зеленський показав відео порятунку тварин на Херсонщині

Деталі

“Тисячі й тисячі тварин опинились у пастці затоплення після знищення Росією дамби й інших споруд Каховської ГЕС. Поки російське зло тероризує та знищує все живе, ми робимо й будемо робити все, щоб врятувати кожне живе створіння”, - написав президент в Telegram.

Він оприлюднив відео платформи "UNITED 24", на якому місцеві та волонтери рятують тварин з підтоплених районів Херсонщини, і нагадав, що бути людяним – це дбати не лише одне про одного, а й про всіх живих істот.

"Ми, українці, рятуємо й захищаємо життя", - наголосив Зеленський.

Доповнення

Власниця зоопарку "Казкова діброва" у Новій Каховці Олена Навроцька, повідомила, що деякі тварини із затопленого внаслідок російського підриву ГЕС зоопарку вижили.

Українські Національні Новини

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