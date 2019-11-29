Тысячи жителей Техаса эвакуированы из-за пожара на нефтехимическом заводе

Мощный взрыв произошел в среду внутри ректификационной колонны на заводе TPC Group в техасском Порт-Нечесе. В результате взрыва пострадали трое рабочих, а также произошел выброс ядовитых химикатов на несколько километров от завода.

Завод производит нефтехимические вещества, используемые при производстве резины и смол. Летучие органические соединения, обнаруженные в дыме после взрыва, могут привести к раздражению глаз, носа и горла, вызвать одышку, головные боли и тошноту, сообщил экологический регулятор штата Техас.

Завод, расположенный в 145 км к востоку от Хьюстона, уже давно вызывал недовольство властей в связи с постоянным нарушением федеральных требований к чистоте воздуха.

Как говорит пресс-секретарь ТРС Сара Кронин, пока что неизвестно, когда пожар удастся полностью потушить. Этот взрыв привел к уже четвертому в этом году крупному пожару на нефтехимическом производстве в этом регионе.

Взрыв произошел около 1 часа ночи по местному времени, причем грохот ощущался в радиусе около 50 км, сообщили источники, знакомые с ходом спасательной операции. В результате взрыва обрушилась крыша диспетчерского пункта. Кроме того, была повреждена заводская система для тушения пожаров.