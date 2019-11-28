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За добу на хімзаводі в Техасі прогриміло два вибухи

За добу на хімзаводі в Техасі прогриміло два вибухи

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. За добу прогримів вже другий вибух на хімічному заводі в американському місті Порт-Нечес в окрузі Джефферсон (штат Техас). Як повідомило в середу агентство Reuters, влада оголосила евакуацію людей з прилеглих міст, що знаходяться в радіусі чотирьох миль (приблизно 6,4 км) від місця НП, передає УНН.

За інформацією Reuters, мова може йти як мінімум про 60 тис. осіб, що проживають в чотирьох містах і приїхали провідати своїх родичів напередодні Дня подяки, що відзначається в США в четвер. Агентство підкреслює, що до моменту другого вибуху на заводі, співробітники якого були евакуйовані раніше, пожежники боролися з вогнем протягом майже 12 годин.

Вчора вдень компанія TPC Group повідомила про те, що три людини постраждали в середу в результаті вибуху на хімічному заводі в місті Порт-Нечес. Рятувальники спочатку оголосили евакуацію людей в радіусі близько 800 м від заводу.

Поки немає інформації про те, що саме вибухнуло і чому прогримів вибух.

Нагадаємо, у Маріуполі Донецької області в ніч на 14 листопада почалася пожежа на території ПРАТ “ММК ім. Ілліча”, внаслідок чого технологічний процес цеху було тимчасово призупинено.

Holy... Chemical plant in Texas is going up. I hope no one is hurt https://t.co/JR86fJxUvP

— RygelTV (@RygelTv) November 27, 2019

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