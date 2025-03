За сутки на химзаводе в Техасе прогремело два взрыва

По информации Reuters, речь может идти как минимум о 60 тыс. человек, проживающих в четырех городах и приехали навестить своих родственников накануне Дня благодарения, который отмечается в США в четверг. Агентство подчеркивает, что к моменту второго взрыва на заводе, сотрудники которого были эвакуированы ранее, пожарные боролись с огнем в течение почти 12:00.

Вчера днем компания TPC Group сообщила о том, что три человека пострадали в среду в результате взрыва на химическом заводе в городе Порт-Нечес. Спасатели сначала объявили эвакуацию людей в радиусе около 800 м от завода.

Пока нет информации о том, что именно взорвалось и почему прогремел взрыв.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области в ночь на 14 ноября начался пожар на территории ЧАО “ММК им. Ильича”, в результате чего технологический процесс цеха было временно приостановлено.

Holy ... Chemical plant in Texas is going up. I hope no one is hurt https://t.co/JR86fJxUvP

— RygelTV (@RygelTv) November 27, 2019