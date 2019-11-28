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За сутки на химзаводе в Техасе прогремело два взрыва

За сутки на химзаводе в Техасе прогремело два взрыва

Киев  •  УНН

 • 14698 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. За сутки прогремел уже второй взрыв на химическом заводе в американском городе Порт-Нечес в округе Джефферсон (штат Техас). Как сообщило в среду агентство Reuters, власти объявили эвакуацию людей из близлежащих городов, находящихся в радиусе четырех миль (примерно 6,4 км) от места ЧП, передает УНН.

По информации Reuters, речь может идти как минимум о 60 тыс. человек, проживающих в четырех городах и приехали навестить своих родственников накануне Дня благодарения, который отмечается в США в четверг. Агентство подчеркивает, что к моменту второго взрыва на заводе, сотрудники которого были эвакуированы ранее, пожарные боролись с огнем в течение почти 12:00.

Вчера днем компания TPC Group сообщила о том, что три человека пострадали в среду в результате взрыва на химическом заводе в городе Порт-Нечес. Спасатели сначала объявили эвакуацию людей в радиусе около 800 м от завода.

Пока нет информации о том, что именно взорвалось и почему прогремел взрыв.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области в ночь на 14 ноября начался пожар на территории ЧАО “ММК им. Ильича”, в результате чего технологический процесс цеха было временно приостановлено.

Holy ... Chemical plant in Texas is going up. I hope no one is hurt https://t.co/JR86fJxUvP

— RygelTV (@RygelTv) November 27, 2019

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