Тисячі мешканців Техасу евакуйовані через пожежу на нафтохімічному заводі

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Пожежникам поки не вдається згасити пожежу, що вже другу добу триває на нафтохімічному заводі у Техасі. Близько 60 тисяч мешканців довколишніх районів були раніше евакуйовані і поки невідомо, чи зможуть вони повернутися додому ввечері в четвер, щоб відсвяткувати День подяки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.