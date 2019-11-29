Тисячі мешканців Техасу евакуйовані через пожежу на нафтохімічному заводі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Пожежникам поки не вдається згасити пожежу, що вже другу добу триває на нафтохімічному заводі у Техасі. Близько 60 тисяч мешканців довколишніх районів були раніше евакуйовані і поки невідомо, чи зможуть вони повернутися додому ввечері в четвер, щоб відсвяткувати День подяки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
Потужний вибух стався в середу на заводі TPC Group в техаському Порт-Нечеси. В результаті вибуху постраждали троє робітників, а також стався викид отруйних хімікатів на кілька кілометрів від заводу.
Завод виробляє нафтохімічні речовини, використовувані при виробництві гуми і смол. Леткі органічні сполуки, виявлені в димі після вибуху, можуть привести до подразнення очей, носа і горла, викликати задишку, головний біль і нудоту, повідомив екологічний регулятор штату Техас.
Завод, розташований в 145 км на схід від Х’юстона, вже давно викликав невдоволення влади в зв’язку з постійним порушенням федеральних вимог до чистоти повітря.
Як говорить прессекретар ТРС Сара Кронін, поки що невідомо, коли пожежу вдасться повністю загасити. Цей вибух привів до вже четвертої в цьому році великої пожежі на нафтохімічному виробництві в цьому регіоні.
Вибух стався близько 1 години ночі за місцевим часом, причому гуркіт відчувався в радіусі майже 50 км, повідомили джерела, знайомі з ходом рятувальної операції. В результаті вибуху обвалився дах диспетчерського пункту. Крім того, була пошкоджена заводська система для гасіння пожеж.