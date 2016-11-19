Тысячи людей в Польше вышли на митинг против образовательной реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. "Стоп изменениям в образовании» или «Камо грядеши, образование". Именно с такими лозунгами в Варшаву приехали учителя, родители и представители местного самоуправления со всей Польше. В столице состоялась манифестация против образовательной реформы, организованная Объединением польских учителей, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"Мы имеем хорошую новую гимназию, построенную за счет кредитов. Ее хотят у нас ликвидировать. В общем, есть три гимназии: одно объединение школ и две городские гимназии. Они имеют очень хорошее оборудование. Следовательно, их ликвидация будет действительно ударом ниже пояса ", - цитирует издание слова педагогов, что присоединились к митингу.
На вопрос о том, участники манифестации боятся потери работы, они отвечали так: "Это второстепенное дело. Прежде всего мы здесь потому, что реформа незапланированная".
К протестам присоединились также и родители школьников. В целом количество участников составило несколько тысяч человек.
Образовательная реформа предусматривает возвращение к 8-летней начальной школе, 4-летних лицеев и 5-летних техникумов, а на смену профессиональным школам придут двухступенчатые отраслевые школы. С 1 сентября 2017 года прекратится набор в гимназии. Министерство национального образования убеждает, что в связи с изменениями в системе образования прошли консультации, дискуссии, а сама реформа хорошо рассчитана и распланирована.
Сейм займется образовательной реформой во время своего ближайшего заседания 29 ноября.