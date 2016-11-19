Тисячі людей у Польщі вийшли на мітинг проти освітньої реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. “Стоп змінам в освіті” або “Камо грядеши, освіто”. Саме з такими гаслами до Варшави приїхали вчителі, батьки і представники місцевого самоврядування з усієї Польщі. У столиці відбулась маніфестація проти освітньої реформи, зорганізована Об’єднанням польських вчителів, передає УНН із посиланням на “Польське радіо”.
"Ми маємо гарну нову гімназію, збудовану за рахунок кредитів. Її хочуть у нас ліквідувати. Загалом, є три гімназії: одне об’єднання шкіл і дві міські гімназії. Вони мають дуже добре устаткування. Отже, їхня ліквідація буде, справді, ударом нижче пояса", - цитує видання слова освітян, які долучились до мітингу.
На питання про те, чи учасники маніфестації бояться втрати праці, вони відповідали так: "Це другорядна справа. Передусім ми тут тому, що реформа незапланована".
До протестів долучилися також і батьки школярів. Загалом кількість учасників становила кілька тисяч осіб.
Освітня реформа передбачає повернення до 8-річної початкової школи, 4-річних ліцеїв та 5-річних технікумів, а на зміну професійним школам прийдуть двоступеневі галузеві школи. З 1 вересня 2017 року припиниться набір до гімназій. Міністерство національної освіти переконує, що у зв’язку зі змінами в системі освіти пройшли консультації, дискусії, а сама реформа добре розрахована і розпланована.
Сейм займеться освітньою реформою під час свого найближчого засідання 29 листопада.