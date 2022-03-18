Давление для остановки российского варварства: в ЕС взялись за разработку 5-го пакета санкций против рф
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Европейском Союзе обсуждают подготовку пятого пакета санкций против рф за ее войну против Украины. Детали обсудил с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, о чем последний сообщил в Twitter, пишет УНН.
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"Разговаривал с Жозепом Боррелем. Мы обсуждали подготовку 5-го пакета санкций ЕС в отношении России. Давление будет расти до тех пор, пока это будет нужно, чтобы остановить российское варварство", - сказал глава МИД Украины.
Кулеба также указал, что стороны также обсудили защиту и помощь украинцам, которые сбежали от российских бомб в ЕС.
Дополнения
Запад последовательно вводит санкции против рф за ее вторжение в Украину.
Недавно ЕС ввел 4-й пакет санкций против России, касавшийся в том числе ограничений против ее энергетического сектора. Впрочем, о запрете импорта нефти речь не шла. На такой шаг 8 марта пошли США. При этом в ЕС разработали план отказа от российских энергоресурсов.