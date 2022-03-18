Давление для остановки российского варварства: в ЕС взялись за разработку 5-го пакета санкций против рф

Цитата

"Разговаривал с Жозепом Боррелем. Мы обсуждали подготовку 5-го пакета санкций ЕС в отношении России. Давление будет расти до тех пор, пока это будет нужно, чтобы остановить российское варварство", - сказал глава МИД Украины.

Кулеба также указал, что стороны также обсудили защиту и помощь украинцам, которые сбежали от российских бомб в ЕС.

Дополнения

Запад последовательно вводит санкции против рф за ее вторжение в Украину.

Недавно ЕС ввел 4-й пакет санкций против России, касавшийся в том числе ограничений против ее энергетического сектора. Впрочем, о запрете импорта нефти речь не шла. На такой шаг 8 марта пошли США. При этом в ЕС разработали план отказа от российских энергоресурсов.