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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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ЄC ввів новий пакет санкцій проти росії: хто у списку

ЄC ввів новий пакет санкцій проти росії: хто у списку

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Євросоюз ввів четвертий пакет персональних та економічних санкцій проти Російської Федерації за її брутальний і неспровокований напад на Україну. Рішення сьогодні було опубліковане в Офіційному журналі ЄС, а значить, набуло чинності, пише УНН.

Деталі

Так, під обмежувальні заходи ЄС потрапили ще 15 фізичних і 9 юридичних осіб з Росії.

До списку потрапили олігархи, такі як Роман Абрамович і Герман Хан, а також інші видатні бізнесмени, що працюють в ключових секторах економіки, такі як чорна металургія, енергетика, банківська справа, Засоби масової інформації, товари і послуги військового та подвійного призначення.

До списку також увійшли лобісти кремля і пропагандисти, такі як генеральний директор Першого каналу в Росії Костянтин Ернст.

Під санкції потрапили компанії авіаційного, військового та подвійного призначення, суднобудування та машинобудування. У списку: "Роснефть АВІА", "Рособоронекспорт","АТ Вертольоти Росії".

Загалом обмежувальні заходи ЄС тепер застосовуються до 877 фізичних та 62 юридичних осіб. Активи осіб, включених до списку, підлягають заморожуванню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати або перетинати території ЄС транзитом.

Нагадаємо

Після неформальної зустрічі глав держав і урядів ЄС 10-11 березня Рада ЄС сьогодні прийняла рішення ввести четвертий пакет економічних та індивідуальних санкцій у зв'язку з військовою агресією Росії проти України.

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