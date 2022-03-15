ЕC ввел новый пакет санкций против россии: кто в списке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Евросоюз ввел четвертый пакет персональных и экономических санкций против российской федерации за ее брутальное и неспровоцированное нападение на Украину. Решение сегодня было опубликовано в официальном журнале ЕС – а значит, вступило в силу, пишет УНН.
Детали
Так, под ограничительные меры ЕС попали еще 15 физических и 9 юридических лиц из россии.
В список попали олигархи, такие как Роман Абрамович и Герман Хан, а также другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, такие как черная металлургия, энергетика, банковское дело, средства массовой информации, товары и услуги военного и двойного назначения.
В список также вошли лоббисты кремля и пропагандисты, такие как генеральный директор Первого канала в России Константин Эрнст.
Под санкции попали компании авиационной, военной и двойного назначения, судостроения и машиностроения. В списке: "Роснефть Авиа", "Рособоронэкспорт", "АО Вертолеты россии".
В общей сложности ограничительные меры ЕС теперь применяются к 877 физическим и 62 юридическим лицам. Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать или пересекать территории ЕС транзитом.
Напомним
После неформальной встречи глав государств и правительств ЕС 10-11 марта Совет ЕС сегодня принял решение ввести четвертый пакет экономических и индивидуальных санкций в связи с военной агрессией россии против Украины.