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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Тиск для зупинки російського варварства: у ЄС взялися за розробку 5-го пакету санкцій проти рф

Тиск для зупинки російського варварства: у ЄС взялися за розробку 5-го пакету санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 198896 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Європейському Союзі обговорюють підготовку п'ятого пакету санкцій проти рф за її війну проти України. Деталі обговорив з Верховним представником ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем голова МЗС України Дмитро Кулеба, про що останній повідомив у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Розмовляв із Жозепом Боррелем. Ми обговорювали підготовку 5-го пакету санкцій ЄС щодо Росії. Тиск буде зростати до тих пір, поки це буде потрібно, щоб зупинити російське варварство", - сказав голова МЗС України.

Кулеба також вказав, що сторони також обговорили захист та допомогу українцям, які втекли від російських бомб до ЄС.

Доповнення

Захід послідовно вводить санкції проти рф за її вторгнення в Україну.

Нещодавно ЄС запровадив 4-й пакет санкцій проти росії, який стосувався у тому чисіл обмежень проти її енергетичного сектору. Утім, про заборону імпорту нафти не йшлося. На такий крок 8 березня пішли США. Натомість, у ЄС розробили план відмови від російських енергоресурсів.

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