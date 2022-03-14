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ЄС посилить санкції проти російських нафтових компаній - Reuters

ЄС посилить санкції проти російських нафтових компаній - Reuters

Київ • УНН

 • 129902 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Держави Європейського Союзу збираються запровадити нові санкції проти російських нафтових компаній «Роснефть», «Транснефть» і «Газпром нефть», але продовжуватимуть купувати у них нафту, повідомило Reuters у понеділок джерело в ЄС, пише УНН.

Деталі

Як вказано, ці три компанії вже підпадають під обмеження ЄС щодо кредитів і боргового фінансування. Згідно з новим пакетом санкцій, який пізніше в понеділок обговорять високопоставлені дипломати ЄС, вони також зіткнуться з забороною на інвестиції, що, як очікується, заморозить їхнє фінансування з джерел в ЄС у нові проекти з виробництва та розвідки всіх видів викопного палива.

Але на знак занепокоєння ЄС щодо впливу санкцій на ціни та поставки нафти, уряди ЄС наполягали на роз’ясненні, що нові заходи не завадять державам і компаніям ЄС купувати нафту у трьох російських компаній, повідомило джерело.

Це контрастує з діями Сполучених Штатів, ухваленими минулого тижня, щодо заборони імпорту нафти з Росії, що призвело до стрибка цін на нафту. Сполучені Штати не імпортують з Росії стільки газу, як ЄС.

Згідно з новими санкціями ЄС, щодо «Роснефти», «Транснефти» та «Газпром нефти» буде накладено «заборону на операції», сказав чиновник, що блокуватиме інвестиції та інші передачі їм фінансових ресурсів.

«Ми запропонуємо велику заборону на нові європейські інвестиції в енергетичний сектор Росії», - заявила в п'ятницю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, попередньо оголосивши про санкції, але не вказавши компанії, яких це торкнеться

«Ця заборона поширюватиметься на всі інвестиції, передачу технологій, фінансові послуги тощо для розвідки та виробництва енергоносіїв», – додала вона.

За словами джерела, багато урядів ЄС просили виділити, що дозволить компаніям ЄС оплачувати свої рахунки перед російськими великими компаніями і продовжувати купувати їх нафту.

Цей запит призвів до невеликої затримки у затвердженні нових санкцій, які спочатку були подані на затвердження в неділю.

Після деяких змін до законодавчих текстів, щоб повністю пояснити, що нафту все ще можна купувати у російських компаній, високопоставлені дипломати ЄС збираються обговорити та схвалити змінену пропозицію пізніше в понеділок, повідомило джерело.

Доповнення

8 березня Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та ін.

У Міністерстві фінансів США встановили термін завершення угод з імпорту енергоресурсів з РФ до 22 квітня.

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