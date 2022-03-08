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Мінфін США встановив термін завершення угод щодо імпорту російської нафти, газу та вугілля

Мінфін США встановив термін завершення угод щодо імпорту російської нафти, газу та вугілля

Київ • УНН

 • 150144 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністерство фінансів США встановило термін завершення угод з імпорту енергоресурсів з РФ до 22 квітня. Про це йдеться в ліцензії, опублікованій у вівторок, 8 березня, пише УНН.

Цитата

"За винятком випадків, передбачених у пункті B цієї генеральної ліцензії, всі операції, заборонені Указом Президента від 8 березня 2022 року "Про заборону деяких видів імпорту і нових інвестицій у зв'язку з триваючими зусиллями Російської Федерації з підриву суверенітету і територіальної цілісності України", які є звичайними і необхідними для імпорту в Сполучені Штати сирої нафти; нафти; нафтового палива; нафтового палива, масел і продуктів їх перегонки; скрапленого природного газу; вугілля; і продуктів переробки вугілля походження Російської Федерації відповідно до письмових контрактів або письмових угод, укладених до 8 березня 2022 року, дозволені до 12:01 за східним літнім часом 22 квітня 2022 року", - сказано в тексті документа.

Деталі

Як зазначають у Мінфіні, США продовжують робити жорсткі дії, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за її жорстоке, нічим не спровоковане вторгнення в Україну.

Контекст

Сполучені Штати оголосили сьогодні заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії.

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