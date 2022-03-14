ЕС ужесточит санкции против российских нефтяных компаний - Reuters

Детали

Как указано, эти три компании уже подпадают под ограничения ЕС по кредитам и долговому финансированию. В соответствии с новым пакетом санкций, который будет обсуждаться позже в понедельник высокопоставленными дипломатами ЕС, они также столкнутся с запретом на инвестиции, который, как ожидается, заморозит их финансирование из источников в ЕС в новых проектах по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива.

Но в знак обеспокоенности ЕС по поводу влияния санкций на цены и поставки нефти правительства ЕС настаивали на разъяснении того, что новые меры не помешают государствам и компаниям ЕС покупать нефть у трех российских компаний, сказал источник.

Это контрастирует с действиями Соединенных Штатов, принятыми на прошлой неделе, о запрете импорта нефти из России, что привело к скачку цен на нефть. Соединенные Штаты не импортируют из России столько газа, как ЕС.

В соответствии с новыми санкциями ЕС в отношении "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" будет наложен "запрет на сделки", сказал чиновник, что заблокирует инвестиции и другие переводы финансовых ресурсов в их адрес.

"Мы предложим большой запрет на новые европейские инвестиции в энергетический сектор России", - заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предварительно объявив о санкциях, но не указав компании, которых это коснется.

"Этот запрет будет распространяться на все инвестиции, передачу технологий, финансовые услуги и так далее, связанные с разведкой и добычей энергоносителей", - добавила она.

По словам источника, многие правительства ЕС запросили исключения, которые позволили бы компаниям ЕС оплачивать свои счета крупным российским компаниям и продолжать покупать их нефть.

Этот запрос привел к небольшой задержке утверждения новых санкций, которые сначала были поданы на утверждение в воскресенье.

По словам источника, после внесения некоторых изменений в юридические тексты, чтобы полностью прояснить, что нефть по-прежнему можно покупать у российских компаний, высокопоставленные дипломаты ЕС намерены обсудить и одобрить измененное предложение позже в понедельник.

Дополнение

8 марта Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и др.

В Министерстве финансов США установили срок завершения сделок по импорту энергоресурсов из РФ до 22 апреля.