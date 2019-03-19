Тимошенко на выборах поддержали неонацисты - ученый

По мнению автора, министр внутренних дел Арсен Аваков имеет давние связи с Андреем Билецким, установленные по меньшей мере за десять лет до начала российской агрессии против Украины в 2014 году.

"Практически не осталось сомнений, что сегодня Аваков использует" Национальный корпус "и" Национальные жены ", чтобы помешать переизбранию Петра Порошенко и привести к власти Юлию Тимошенко.

Аваков обеспокоен, что его партия "Народный фронт" не попадет в парламент на выборах в октябре 2019 и он потеряет должность министра внутренних дел. Чтобы избежать этого, он создал союз с Тимошенко и поддерживает ее избирательную кампанию, пытаясь сохранить свое кресло.

Для этого Министерство внутренних дел и "Национальные жены", которых зарегистрировали наблюдателями на выборах, используют в избирательной кампании Тимошенко ", - пишет Кузьо.

Арсен Аваков отказался играть на стороне Порошенко.

Автор статьи напоминает, что во времена, когда Аваков возглавлял Харьковскую областную организацию партии "Баткивщина", то имел в своем распоряжении парамилитарные группировки - "Патриот Украины", выросшее как боевое крыло Социал-национальную ассамблею Социал-национальной партии Украины (СНПУ). С СНПУ вместе с "Патриотом" вышел и Белецкий, который опирался модернизации партии.

"" Национальный корпус "является наследником СНА, а" Национальные жены "-" Патриота Украины ". Свидетельством этого является хотя бы символ СНПУ" Wolfhook ", который использовала нацистская организация СС. Его приняла СНПУ, а затем батальон" Азов ", образованный из представителей "Патриота Украины", СНА, "Братства", Радикальной партии и футбольных ультрас.

После раскола СНПУ на "Свободу" и "Патриота Украины" / СНА в 2004 году в Украине возникло два "националистические" лагеря: проевропейский и проевразийський, соответственно ", объясняет ученый.

Он считает, что "Свобода" и некоторые другие политсилы можно считать наследниками ОУН. "Представители второго лагеря националистов во главе с Билецким и" Национальным корпусом "идеологически больше похожи на неонацистов, расистов и белых супрематистов из стран Европы и США", - заявляет Кузе.

Эти два лагеря отличаются отношением к языку, государственности и внешней политики.

Далее он объясняет свое мнение. "Свобода" и другие отмечают важность украинского языка и культуры, "тогда как для СНА и" Национального корпуса "главными есть кровные связи раса, а не украинский язык". Они не настаивают на том, чтобы их члены, многие из которых являются русскоязычными, изучили украинский. Еще одно отличие, которое приводит Кузе, в отношении к государственности. Наследники ОУН ратуют за независимость Украины, тогда как

"Белецкий имеет такие же взгляды, что и лидер УНА-УНСО 1990-х годов Дмитрий Корчинский, ратуя за создание восточнославянского союза с Россией".

Ученый также напоминает, что "Братство" Корчинского привлекалось к московским организаций украинофоба Александра Дугина.

"Белецкий - идеологический наследник Корчинского. Он заявлял: "Мы социал-националисты должны совсем другие в этом вопросе взгляды. Во-первых, геополитические ... Мы понимаем, что сепарация от России является идиотизм. Потому что наша идея - мощная с центром в Киеве конфедерация ". Белецкий является давним сторонником союза с Россией i считает, что российские природные ресурсы помогут Украине стать успешным государством ", - пишет Кузьо.

Кроме того, "Национальный корпус" не поддерживает присоединение Украины ни к НАТО, ни в ЕС, а больше заинтересован в Евразии и "белой цивилизации».

"Итак," Национальный корпус "отстаивает те же взгляды, что и пророссийские националисты из Европы, которые имеют враждебное отношение к США и ЕС", - считает ученый.

Он замечает, что Юлия Тимошенко - кого Аваков выражено поддерживает на этих выборах - также не поддерживает членство Украины в НАТО и ЕС. В ее предвыборной программе вообще нет упоминаний о НАТО или ЕС.

"Тимошенко пытается прийти к власти любой ценой и ради этого заключила союз с олигархами Игорем Коломойским и Сергеем Тарутой, коррумпированными чиновниками вроде Авакова и неонацистами из" Национального корпуса "Белецкого. Победа на выборах такого неприятного и непатриотичного союза отбросит развитие Украины и остановит ее евроатлантической интеграции так же, как это сделало избрания Януковича президентом в 2010 году ", делает вывод Кузьо и называет Тимошенко кандидатом" Национального корпуса ".